Google и Samsung снова сотрудничают над разработкой операционной системы Wear OS для умных часов, с перспективой внедрения ежегодных обновлений, аналогичных циклу Android. Версии Wear OS 5 и 6, разрабатываемые на основе Android 14 и 15, обещают улучшение пользовательского опыта и более конкурентоспособные Android-носимые устройства.





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Компании Google и Samsung возобновляют совместную работу над операционной системой Wear OS, предназначенной для умных часов. Ожидается, что эта инициатива приведет к ежегодным обновлениям системы, схожим с циклом обновлений Android. В рамках этого партнерства разрабатываются две отдельные версии Wear OS: одна на основе Android 14 для Galaxy Watch 7 и другая на основе Android 15, над которой работает Google.

Это сотрудничество между двумя технологическими гигантами позволит создать более совершенные и функциональные версии Wear OS, что сулит значительное улучшение пользовательского опыта для владельцев умных часов. Ранее Wear OS не обновлялась так часто, как Android, но теперь, благодаря планам Google, предполагается переход к ежегодному графику выпуска новых версий.

Пока что подробностей о возможностях Wear OS 5 и 6 недостаточно, однако известно, что Samsung и Google уверены в потенциале этих обновлений. Новые версии операционной системы могут сделать Android-носимые устройства более привлекательными для пользователей, которые ищут альтернативы Apple Watch и другим умным часам с индивидуальными ОС.

Предполагается, что Wear OS 5 дебютирует вместе с Galaxy Watch 7 позднее в этом году. Ожидается, что более подробная информация о новых версиях Wear OS будет представлена в ближайшие месяцы.