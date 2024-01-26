FTC требует от Microsoft, OpenAI и Amazon предоставить подробный отчет о партнерских отношениях в сфере ИИ в течение 45 дней, чтобы понять их влияние на конкуренцию в разработке ИИ.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США потребовала от крупных технологических компаний, включая Microsoft, Amazon и OpenAI, предоставить подробный отчет о своих партнерских отношениях в области искусственного интеллекта. Это требование направлено на понимание влияния этих сделок на конкуренцию в разработке ИИ.

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После широкого резонанса, вызванного ChatGPT и последующих событий в OpenAI, FTC заявила, что её цель - выяснить, будут ли сделки влиять на конкуренцию в области разработки ИИ. Комиссия хочет понять характер потенциальных эксклюзивных соглашений, степень влияния Microsoft или Amazon на своих партнеров, воздействие их отношений на конкурентов и ограничения в формировании бизнес-стратегий.

Компаниям необходимо предоставить свои ответы в течение 45 дней. Председатель FTC Лина Кхан подписала соответствующий приказ. Это является последним шагом в её противостоянии с крупными технологическими компаниями, включая обвинения в адрес Facebook и Meta за их приобретения и предполагаемую предвзятость.

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FTC, возглавляемая Кхан, традиционно сосредоточена на Amazon и Meta, включая подачу иска против Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Требование FTC к пяти компаниям следует за недавними объявлениями регуляторов в Великобритании и Европейском Союзе о проверке сделки Microsoft с OpenAI на предмет соответствия законам о конкуренции.