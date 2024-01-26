Apple открывает NFC-чип на iPhone для сторонних банковских и кошельковых приложений в ЕС в обновлении iOS 17.4. Это позволит пользователям использовать альтернативные способы оплаты и выбирать сторонние приложения для NFC-платежей.





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В последнем обновлении iOS 17.4, Apple внесла значительные изменения, открыв доступ к NFC-чипу на iPhone для приложений третьих сторон. Теперь пользователи в Европейском Союзе смогут использовать различные банковские и кошельковые приложения для осуществления платежей, обходя стандартный сервис Apple Pay.

Это решение Apple призвано соответствовать требованиям закона ЕС Digital Markets Act, направленного на стимулирование конкуренции на рынке. С обновлением iOS 17.4 пользователи iPhone получат возможность выбирать альтернативные методы оплаты в приложениях, включая технологию tap-to-pay, которая ранее была ограничена только использованием Apple Pay.

Теперь, когда iPhone приближается к NFC-терминалу или при инициации платежа через боковую кнопку, пользователи могут оплачивать покупки через выбранное ими приложение. Однако Apple установила определенные требования для приложений, использующих NFC-чип iPhone, включая соответствие отраслевым стандартам и наличие договора с авторизованным провайдером платежных услуг, чтобы обеспечить безопасность транзакций.

Это обновление является частью более широких изменений в App Store и будет действовать только в странах Европейского Союза.