AMD Instinct MI300X для ИИ становится серьёзным конкурентом на рынке, вызывая интерес за счёт превосходства в производительности над продуктами NVIDIA. Ускоритель MI300X обладает улучшенными характеристиками и уже поставляется клиентам, в то время как NVIDIA сталкивается с задержками в заказах.

Недавно выпущенный ускоритель AMD Instinct MI300X для искусственного интеллекта (ИИ) вызвал значительный интерес в индустрии, став серьёзным конкурентом для таких компаний, как NVIDIA. Ускоритель MI300X, основанный на архитектуре CDNA 3, предлагает смесь 5-нанометровых и 6-нанометровых IP, обеспечивающих до 153 миллиардов транзисторов.

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По данным исследований самой AMD, MI300X значительно превосходит своих конкурентов по производительности. Он оснащён увеличенной на 50% емкостью памяти HBM3 по сравнению с предшественником MI250X (128 ГБ). В сравнении с ускорителем NVIDIA H100, MI300X демонстрирует следующие преимущества:

2,4 раза больше объёма памяти

1,6 раза большую пропускную способность памяти

1,3 раза больше FP8 и FP16 TFLOPS

До 20% быстрее по сравнению с H100 в тестах 1v1

До 40% быстрее по сравнению с H100 в серверных тестах 8v8

По информации Taiwan Economic Daily, ускорители MI300X уже поставляются клиентам, в том числе стартапу LaminiAI, который интегрировал новый ускоритель в свой портфель. Источники в цепочке поставок сообщают, что новый ускоритель AMD привлёк значительное внимание на рынках, забирая интерес у конкурентов. Это происходит на фоне задержек в заказах у NVIDIA, что затрудняет её возможности по привлечению новых клиентов.

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Рынок ИИ ожидается значительно расшириться в ближайшие годы. Генеральный директор AMD Лиза Су отметила, что сегмент ИИ может вырасти до 400 миллиардов долларов к 2027 году. Аналогично, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвал 2023 год "первым годом ИИ", подчеркивая расширение ИИ-вычислений на новые области, включая мобильные и автомобильные технологии.