Microsoft уволила 1900 сотрудников из команд Xbox и Activision Blizzard, включая закрытие команд, занимающихся выпуском Xbox-игр в физическом формате и поддержкой пользователей Activision Blizzard. Это может указывать на стремление Microsoft к усилению цифрового направления в своей игровой стратегии.

Microsoft объявила об увольнении 1900 сотрудников из своих команд Xbox и Activision Blizzard, что составляет почти десятую часть их игрового подразделения.

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По данным Windows Central и журналиста Джеца Кордена, наиболее серьёзно пострадали команды, занимавшиеся выпуском игр Xbox в физическом формате и поддержкой пользователей Activision Blizzard.

Согласно информации Кордена, обе команды фактически "закрыты". Microsoft, как сообщается, уволила весь внутренний персонал службы поддержки клиентов для игр Activision Blizzard King, оставив лишь немногих сотрудников.

Остальные функции будут переданы на аутсорсинг внешним компаниям за рубежом. Activision Blizzard была одной из немногих игровых компаний, имевшей высококачественную внутреннюю команду поддержки клиентов.

Кроме того, Microsoft закрыла отделы, занимающиеся выпуском игр Xbox в физическом формате. Это решение соответствует недавним утечкам информации о разработке Microsoft новой версии Xbox Series X

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Также сообщается, что значительное количество менеджеров сообществ потеряли свои рабочие места в компании.