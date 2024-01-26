AMD анонсировала новые процессоры Kraken Point с 8 ядрами Zen 5 и Zen 5C для ноутбуков среднего ценового сегмента. Процессоры будут оснащены графическим ядром RDNA 3.5 и новым движком XDNA 2 "Ryzen AI". Релиз запланирован на 2025 год.

AMD обновляет рынок ноутбуков, представляя новейшие процессоры Kraken Point. Эти чипы имеют 8 ядер, сочетая инновации Zen 5 и Zen 5C, и нацелены на удовлетворение потребностей основного сегмента рынка. Они интегрированы с графическими ядрами RDNA 3.5, что ставит их в один ряд с продуктами конкурентов, таких как Intel Arrow Lake.

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В планах AMD на 2024 год также значится выпуск процессоров Hawk Point и Strix Point, первые появятся в феврале, а вторые – во второй половине года. В 2025 году ожидается дебют более продвинутых моделей, включая Strix Point Halo и Fire Range, вместе с Kraken Point.

Процессоры Kraken Point предлагают сбалансированное сочетание скорости и энергоэффективности. В их состав входят 4 ядра Zen 5 для задач, требующих высокой производительности, и 4 ядра Zen 5C для более эффективной работы. Графические ядра RDNA 3.5 обеспечат повышенную производительность и энергоэффективность.

Интеграция с движком XDNA 2 "Ryzen AI" выделяет Kraken Point на фоне конкурентов, предоставляя до 50 ТОПс вычислительной мощности для ИИ-задач. Это делает их привлекательным вариантом для рынка ИИ-ПК.

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Помимо Kraken Point, AMD готовится к выпуску обновлённой версии Hawk Point под названием Escher, ориентированной на ценовой сегмент от $500 до $800. Оба новых процессора запланированы к запуску в 2025 году, и ожидается, что подробности будут представлены на следующей выставке CES, где также будут анонсированы новые процессоры Intel Arrow Lake.