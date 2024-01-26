Японский луноход SLIM успешно приземлился на Луне, но оказался в нестандартном положении, из-за чего возникли проблемы с зарядкой от солнечных панелей.

Японский луноход SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) успешно совершил мягкую посадку на Луну. Несмотря на небольшие проблемы, он разместил на поверхности два маленьких ровера для изучения лунной поверхности. Однако вскоре исследователи обнаружили, что луноход приземлился нестандартно – его солнечные панели не могли получать солнечный свет и заряжать аккумуляторы. Снимки, сделанные одним из роверов, показали, что луноход оказался на своём "носу", что объясняет отсутствие зарядки.

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На данный момент луноход переведен в спящий режим, пока роверы продолжают исследовать поверхность. Связь между ними остается стабильной, и они могут напрямую общаться с Землей. Команда надеется, что изменение угла падения солнечных лучей, когда Луна обращается вокруг Земли, позволит солнечным панелям начать снова заряжаться, несмотря на неправильное положение. В настоящее время панели направлены на запад.

SLIM был задуман как миссия, демонстрирующая возможность точной посадки в другом мире. Главная цель - мягко приземлиться в пределах 100 метров от заданной точки. По предварительным данным, луноход приземлился всего в 55 метрах от целевой зоны.

Это значительное достижение, учитывая, что ожидаемая зона посадки для миссии "Аполлон-11" составляла эллипс размером 20 на 5 километров, а для марсохода "Perseverance" - 7,7 на 6,6 километров. Такая точность является большим шагом вперед в космических исследованиях.

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Хотя роверы продолжат свою работу, дальнейшая судьба SLIM остается неясной. Она зависит от того, сколько энергии сможет получить луноход до наступления долгой лунной ночи, которая длится более 14 дней с температурой ниже точки замерзания, что может быть губительным для луноходов и роверов.