Oppo подписала соглашение о кросс-лицензировании патентов с Nokia, что может привести к международному дебюту смартфонов Oppo.

В результате долгих патентных споров между Oppo и Nokia, которые привели к ограничению продаж смартфонов Oppo в некоторых странах, компании достигли важного соглашения. Они подписали многолетнее патентное соглашение, охватывающее патенты, критические для технологии 5G. Этот шаг может значительно ускорить процесс выхода смартфонов Oppo на международный рынок.

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Согласно информации от представителей компаний, это соглашение предусматривает взаимные выплаты роялти и решение всех текущих судебных дел в разных юрисдикциях. Подробности договоренностей не разглашаются, однако они могут стать поворотным моментом в отношениях между двумя технологическими гигантами.

Дженни Лукандер, президент Nokia Technologies, выразила удовлетворение достигнутым соглашением, подчеркнув взаимное уважение к интеллектуальной собственности и значительные вклады Nokia в исследования и разработки, а также в открытые стандарты. Фэн Ин, главный офицер по интеллектуальной собственности Oppo, также отметил положительные перспективы сотрудничества в области связи и технологий.

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Это соглашение открывает новые горизонты для Oppo, позволяя компании расширить свое присутствие на глобальном рынке смартфонов, а также способствует развитию инновационных технологий 5G.