Samsung запускает новый SSD 990 EVO, который предлагает улучшенную производительность и энергоэффективность по сравнению с SSD 970 EVO Plus.

Компания Samsung представила новинку в мире SSD-накопителей - модель SSD 990 EVO. Этот продукт является преемником модели SSD 970 EVO Plus и отличается значительным увеличением производительности и энергоэффективности.

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SSD 990 EVO выделяется улучшенной производительностью на 43% и повышенной энергоэффективностью на 70% по сравнению с предыдущей моделью. Особое внимание в этом SSD уделено системе охлаждения: специальный спредер тепла эффективно регулирует температуру устройства, предотвращая его перегрев.

Интересной особенностью SSD 990 EVO является отсутствие DRAM. Вместо этого накопитель использует технологию HMB, позволяя экономить затраты и обеспечивать достойную производительность за счет использования DRAM хост-компьютера для кэширования. Это делает SSD более доступным при сохранении высокой скорости работы.

Накопитель SSD 990 EVO предлагает скорость чтения до 5,000МБ/с и скорость записи до 4,200МБ/с, что соответствует стандартам среднего уровня для SSD с интерфейсом PCI Express 4.0. Несмотря на совместимость с PCIe 5.0, следует учитывать, что из-за использования только двух линий PCIe 5.0 максимальная пропускная способность накопителя ограничена.

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Дополнительно, SSD 990 EVO поддерживает функцию Modern Standby, обеспечивающую быстрое возобновление работы устройства из режима сна с сохранением подключения к интернету и приемом уведомлений.