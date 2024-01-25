Компания Sierra Space успешно провела тестирование модуля LIFE, предназначенного для использования на частной космической станции. Модуль выдержал внушительное давление в 531 килопаскаль перед тем, как был уничтожен, что значительно превышает стандартные требования НАСА

Компания Sierra Space, базирующаяся в Колорадо, совершила значительный шаг на пути к созданию первой частной космической станции. В рамках испытаний инженеры взорвали модуль LIFE, предназначенный для работы на орбите Земли. Эти испытания крайне важны для гарантии безопасности и надежности будущих космических структур.

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Модуль LIFE, размером с среднестатистический дом, изготовлен из специальных материалов, которые становятся жесткими под давлением. Он был протестирован на предельное давление взрыва (UBP) в Центре космических полетов Маршалла НАСА. Тестирование заключалось в постепенном увеличении давления в модуле до его критической точки.





На Международной космической станции давление составляет около 101,3 килопаскаля (14,7 psi), что соответствует атмосферному давлению на уровне моря. Рекомендуемое НАСА давление, которое должен выдерживать модуль, в четыре раза выше максимального рабочего уровня, или 104,8 килопаскаля (15,2 psi). Модуль LIFE превзошел эти ожидания, выдержав давление в 531 килопаскаль (77 psi) перед разрушением.

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Команда Sierra Space продолжит проведение тестов UBP, а также разработку защитного барьера и слоев для защиты модуля от космического мусора на орбите.