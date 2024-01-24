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Infinix Note 40 Pro готовится к дебюту: опубликованы характеристики
Infinix готовит к выпуску новые смартфоны серии Note 40, включая модель Infinix Note 40 Pro с улучшенными характеристиками и поддержкой быстрой зарядки.

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Infinix готовит к выпуску новую серию смартфонов Note 40, включающую модели Infinix Note 40 и Infinix Note 40 Pro. Сведения об этих устройствах уже появлялись в общедоступных сертификациях. Недавно Infinix Note 40 Pro был замечен на сайте FCC под модельным номером X6850, и благодаря этому стали известны некоторые характеристики смартфона.

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Согласно информации FCC, Infinix Note 40 Pro будет иметь вариант с 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон поддерживает 4G и поставляется в цвете "Винтажный Зеленый". Его оснащают адаптером быстрой зарядки мощностью 70 Вт и поддержкой беспроводной зарядки на 5 Вт. Размеры устройства составляют 165 мм х 76 мм х 8 мм. В плане связи у смартфона будут WiFi 2.4/5.2/5.8GHz, Bluetooth и NFC.

Оба смартфона, Note 40 и Note 40 Pro, работают на Android 14 и оснащены процессором MediaTek Helio G99. Note 40 предлагается с 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Note 40 Pro - с 12 ГБ. Эти устройства 4G представляют собой более доступный вариант для пользователей.

Infinix Note 40 имеет разрешение экрана 2436 x 1080 пикселей и плотность пикселей 480 PPI. Кроме того, в списке Google Play Console подтверждается наличие выреза для фронтальной камеры.

В отличие от Pro-версии, обычная модель Note 40 будет поддерживать только быструю зарядку на 45 Вт.

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Также компания недавно представила смартфоны Infinix Hot 40i, Hot 40 и Hot 40 Pro в сегменте доступных устройств, а также новый ноутбук Infinix INBook Y4 Max с 16-дюймовым экраном в Индии.

#новости #смартфон #infinix #infinix note 40 #infinix note 40 pro
Источник: gizmochina.com
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