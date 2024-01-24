Apple переносит выпуск своего электромобиля на 2028 год и меняет фокус с полной автономности на помощь в управлении на автомагистралях.

Планы Apple по запуску электрического автомобиля, известного как Проект Титан, сталкиваются с трудностями. По информации Bloomberg, компания пересматривает свои цели и откладывает дату выпуска автомобиля.

реклама

Изначально Apple намеревалась создать полностью автономный электромобиль, возможно, даже роботакси. Для этого компания привлекла ведущих специалистов из автомобильной и батарейной отраслей, в том числе бывших сотрудников Tesla.

Однако, разработка такого сложного проекта требует постоянных корректировок. Сейчас Apple смещает акцент с полностью автономного автомобиля на машину, которая будет помогать на автомагистралях, но все еще потребует внимания и участия человека.

Это изменение направления говорит об уменьшении амбиций и приближении к уже существующим системам автоматического управления, как у Tesla и General Motors. Такой шаг может рассматриваться как прагматичное решение учитывая сложности и требования безопасности, связанные с созданием полностью автономного транспортного средства.

Кроме того, запуск электромобиля Apple перенесен на 2028 год, с оригинальной цели 2026 года. Это может отражать сложность и затратность инноваций в автомобильной индустрии. Руководство компании встало перед выбором - продолжать инвестировать в проект или свернуть его, если новое направление не принесет ожидаемых результатов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Электромобиль от Apple появляется на рынке в период бума электрических транспортных средств. С такими игроками, как Tesla, Sony и Waymo от Alphabet, конкуренция обостряется. Возможный вход Apple в этот сектор может стать изменяющим правила игры, благодаря их репутации в области дизайна и пользовательского опыта. Время покажет, сможет ли Apple найти свою уникальную нишу на уже переполненном рынке электромобилей.