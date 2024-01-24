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Mirakl
Фишинговая атака обходит Mailer Lite, уводя $600,000 у крипто-фирм
Фишинговая атака через Mailer Lite привела к краже более $600 000 у пользователей криптовалютных платформ. Хакеры использовали уязвимость в системе для отправки мошеннических писем от имени известных компаний.

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Фишинговый хакер обманул пользователей криптовалютных сервисов, воспользовавшись уязвимостью в платформе Mailer Lite. В результате мошенники украли более $600 000. Это выявила компания Blockaid, специализирующаяся на безопасности в сфере web3.

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Хакер использовал слабые места в системе Mailer Lite. Он создавал письма, казавшиеся от реальных компаний вроде CoinTelegraph и WalletConnect. В письмах были ссылки, которые ведут на сайты-дренажеры кошельков. Это произошло из-за недостаточно защищенных DNS-записей, которые ранее использовались этими компаниями.

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Среди целей атаки оказались известные платформы в сфере криптовалют: CoinTelegraph, WalletConnect, Token Terminal и De.Fi. Об этом сообщил крипто-детектив ZachXBT. Он подчеркнул, что атака была хорошо спланирована и использовала технические уязвимости в Mailer Lite.

#новости #фишинг #хакерская атака #фишинговая атака
Источник: theblock.co
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