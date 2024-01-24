Фишинговая атака через Mailer Lite привела к краже более $600 000 у пользователей криптовалютных платформ. Хакеры использовали уязвимость в системе для отправки мошеннических писем от имени известных компаний.

Фишинговый хакер обманул пользователей криптовалютных сервисов, воспользовавшись уязвимостью в платформе Mailer Lite. В результате мошенники украли более $600 000. Это выявила компания Blockaid, специализирующаяся на безопасности в сфере web3.

реклама

Хакер использовал слабые места в системе Mailer Lite. Он создавал письма, казавшиеся от реальных компаний вроде CoinTelegraph и WalletConnect. В письмах были ссылки, которые ведут на сайты-дренажеры кошельков. Это произошло из-за недостаточно защищенных DNS-записей, которые ранее использовались этими компаниями.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Среди целей атаки оказались известные платформы в сфере криптовалют: CoinTelegraph, WalletConnect, Token Terminal и De.Fi. Об этом сообщил крипто-детектив ZachXBT. Он подчеркнул, что атака была хорошо спланирована и использовала технические уязвимости в Mailer Lite.