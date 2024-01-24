FTC подтвердила решение ограничить TurboTax в рекламе бесплатных услуг, требуя четкого указания условий предложения. Intuit планирует обжаловать решение в федеральном апелляционном суде.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла решение ограничить TurboTax в рекламе своих услуг как бесплатных для потребителей. В понедельник федеральный регулятор подтвердил решение судьи FTC от прошлого сентября, согласно которому компания-родитель TurboTax, Intuit, занималась обманчивой рекламой, заявляя, что ее налоговые услуги бесплатны для потребителей. На самом деле, большинство пользователей не имели права на бесплатную версию TurboTax, как установили следователи FTC.

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FTC голосовала 3-0 за вынесение окончательного приказа, запрещающего компании использовать обманчивые маркетинговые практики, хотя штрафные санкции не были наложены.

Согласно приказу FTC, TurboTax все еще может рекламировать себя как бесплатную услугу, но только если она действительно будет бесплатной для всех. В противном случае TurboTax должен ясно указывать процент потребителей, которые имеют право на бесплатное предложение. Также Intuit должна четко раскрывать все условия и обязательства, необходимые для получения «бесплатного» товара или услуги.

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Однако Intuit заявила, что планирует продолжать борьбу с решением FTC. Компания намерена обратиться в Федеральный апелляционный суд США. В 2021 году Intuit покинула бесплатную программу подачи налогов IRS Free File, а в следующем году компания согласилась выплатить 141 миллион долларов за якобы принуждение американских потребителей платить за налоговые услуги, которые должны были быть бесплатными. Тем временем, IRS испытывает свою собственную бесплатную налоговую систему, которая в будущем может конкурировать с TurboTax.