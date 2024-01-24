Ford представил новый 48-дюймовый экран на приборной панели с улучшенной операционной системой и функциями подключения для Lincoln Nautilus 2024 года. Система поддерживает множество приложений и сервисов и обещает более плавное взаимодействие между автомобилем и другими устройствами пользователя.

Ford представил новый 48-дюймовый экран на приборной панели автомобиля, оснащенный улучшенной операционной системой и расширенными функциями подключения. Этот экран впервые появится в бензиновой версии Lincoln Nautilus 2024 года, стартовая цена которого составляет 50 415 долларов.

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Новый экран предлагает высококачественную графику, увеличенный в четыре раза объем памяти и восемь раз больше места для хранения данных. Особое внимание уделяется интеграции с Apple CarPlay, которая теперь поддерживает двойной экран для Apple Maps, позволяя расширять навигацию на дополнительный дисплей.

Ford стремится создать более плавное взаимодействие между автомобилем и другими устройствами пользователя, включая смартфоны, часы, планшеты и ноутбуки.

Система оснащена подключением 5G и возможностью соединения с точкой доступа Wi-Fi. Обработка графики ускорена в 14 раз по сравнению с существующими системами информационно-развлекательных систем Ford и Lincoln. Главный процессор также в пять раз быстрее, с увеличенным в четыре раза объемом памяти и восемь раз больше места для хранения.

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Водители смогут настроить профили и персонализированное меню для Android Auto, Apple CarPlay, Google Assistant, Spotify, Audible, iHeartRadio, SiriusXM, YouTube и Prime Video. Когда автомобиль припаркован, водители смогут пользоваться интернетом через браузер Vivaldi, как на смартфоне или планшете. В ближайшее время ожидается добавление Google Chrome с возможностью подключения Bluetooth-клавиатуры для удобства набора текста.