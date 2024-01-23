Соглашение обойдется Netflix более чем в 5 миллиардов долларов и будет длиться 10 лет

Netflix объявил о достижении десятилетнего соглашения с WWE на эксклюзивное право трансляции популярной программы по рестлингу WWE Raw. Согласно отчету Variety, стоимость сделки составляет 5 миллиардов долларов, при этом Netflix будет платить 500 миллионов долларов ежегодно на протяжении всего срока договора.

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Начиная с января 2025 года, WWE Raw будет доступен исключительно на Netflix в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке. Кроме того, планируется расширение списка стран и регионов, в которых будет доступна трансляция.

Сделка является значительным успехом для Netflix, так как WWE Raw покидает традиционное телевидение впервые за 31 год своего существования. Помимо WWE Raw, на Netflix за пределами США также будут доступны другие шоу и специальные мероприятия WWE, включая Smackdown, NXT, Wrestlemania, SummerSlam и Royal Rumble.

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Компания также сообщила, что начиная с 2025 года на Netflix будут представлены документальные фильмы WWE, оригинальные сериалы и предстоящие проекты.