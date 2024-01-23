Amazon оштрафована во Франции на 35 миллионов долларов за «чрезмерно навязчивую» слежку за сотрудниками на своих складах

Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных CNIL наложила штраф на Amazon в размере 32 миллиона евро (около 35 миллионов долларов США). Штраф был выписан за использование системы слежения за сотрудниками, которую CNIL считает "чрезмерно вторгающейся в личную жизнь". Система отслеживания, применяемая в дочерней логистической компании Amazon France Logistique, фиксировала перерывы в работе сотрудников с высокой точностью.

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CNIL утверждает, что такое слежение нарушает Европейское общее регулирование защиты данных (GDPR). Система отслеживала действия сотрудников через сканеры штрих-кодов, используемые для обработки заказов. Сотрудники, которые не обрабатывали заказы с приемлемой для компании скоростью или оставались бездействующими более минуты, подвергались взысканиям.

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В ответ на решение CNIL, Amazon заявила, что использование систем управления складом является стандартной практикой в отрасли. Компания подчеркивает, что такие системы необходимы для обеспечения безопасности, качества и эффективности операций, а также для отслеживания запасов и своевременной обработки заказов в соответствии с ожиданиями клиентов. Amazon также сообщила, что рассматривает возможность обжалования решения.