Электросамокаты NIU KQi 300P и KQI 300X в ближайшее время будут доступны для предварительного заказа.

Компания NIU представила две новые модели электросамокатов серии KQi 300: KQi 300P и KQi 300X, доступные для предзаказа с 31 января. Новые модели, предназначенные для езды по любым типам покрытий, оснащены двойной гидравлической подвеской и покрышками диаметром 10,5 дюймов, поглощающими удары.

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Электросамокат KQi 300P оснащен 450-ваттным мотором (с пиковой мощностью 900 Вт), способным разгоняться до 32 км/ч и преодолевать уклоны до 20%. Модель KQi 300X имеет более мощный 500-ваттный мотор (с пиковой мощностью 1000 Вт), который может взбираться на склоны с уклоном до 25% и разгоняться до 32 км/ч (с возможностью увеличения скорости до 38 км/ч через приложение).





Другие особенности включают светодиодную панель управления, широкую платформу 164,5 мм, резиновые пневматические шины для дополнительного поглощения ударов и тройную систему торможения с рекуперативным торможением.

Также предусмотрены светодиодные фары спереди и сзади, боковые отражатели и указатели поворотов для безопасности. При помощи приложения можно настроить режимы езды, лимит зарядки и начальную скорость. Приложение также предоставляет функции умной блокировки, круиз-контроля, и журнал статистики поездок.

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Электросамокаты NIU KQi 300P и KQi 300X будут доступны для предзаказа по цене $849 и $1049 соответственно. Для первых 200 покупателей в течение первых двух дней предусмотрены скидки: 25% в ЕС и 30% в США.