Google собирается выпустить новые смарт-часы Pixel Watch 3 в двух разных размерах в ответ на отзывы пользователей о маленьком размере циферблата предыдущей модели.

Компания Google,рассматривает возможность выпуска Pixel Watch 3 в двух размерах. Такое решение может быть связано с жалобами пользователей на слишком маленький размер циферблата текущей модели часов.

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Больший размер циферблата открывает перед Google новые возможности для улучшения характеристик устройства. В частности, это может означать наличие более емкого аккумулятора и дополнительных датчиков, хотя конкретные улучшения пока не уточняются.

Pixel Watch 2 были представлены Google в октябре и получили оценку 4 из 5 от PCMag за увеличенное время работы от батареи и расширенные функции отслеживания здоровья по сравнению с предшественником, став одними из лучших смарт-часов на базе Wear OS.

Pixel Watch 2 представлены в единственном размере 41 мм, в отличие от Apple Watch Series 9 (41 мм/45 мм) и Galaxy Watch 6 (40 мм/44 мм), но поставляются с ремешками малого и большого размера.

Pixel Watch 2, схожие по дизайну с оригинальной моделью Pixel Watch, оснащены чипом Qualcomm SW5100, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Устройство обеспечивает до 24 часов работы от батареи при включенном режиме постоянного отображения времени. Часы поддерживают Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC и GPS, а модель с поддержкой сотовой связи также оснащена LTE-модемом.

Pixel Watch 2 доступны в цветах шампань, матовый черный и полированный серебристый с разнообразными ремешками. Стоимость модели с Wi-Fi составляет $349, а версии с LTE – $399.

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