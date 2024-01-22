TikTok тестирует функцию, которая использует искусственный интеллект для создания песен

TikTok приступает к тестированию новой функции "AI Song", позволяющей пользователям при помощи искусственного интеллекта создавать уникальные песни для своих публикаций на платформе. Согласно сообщению TechCrunch, нововведение включает создание текста песни с помощью Bloom, крупной языковой модели (LLM), на основе введенного пользователем запроса.

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Текст, созданный ИИ, затем сочетается с музыкой из предварительно сохраненного каталога TikTok. Хотя мелодия может повторяться, текст песни для каждого запроса будет уникальным.

Пользователи также получают возможность настроить жанр музыки для своей песни, переключаясь, например, с поп-музыки на хип-хоп. Сгенерированная таким образом песня может использоваться в качестве саундтрека к видео, опубликованному на платформе.

TikTok установил определенные правила для использования этой функции. В частности, инструмент не может использоваться для эксплуатации или причинения вреда несовершеннолетним, распространения ложной или личной информации, наносящей вред другим, а также для имитации, клеветы или преследования других лиц.

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