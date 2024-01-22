Ситуация на фронте для Украины драматична, вооруженным силам не хватает боеприпасов и личного состава.

Ситуация на фронте для украинских вооруженных сил обостряется, как подтверждает Пауль Ронцхаймер, репортер издания Bild, в своем отчете для газеты Welt. Он отметил серьезные проблемы украинской армии, связанные с нехваткой боеприпасов и личного состава для отражения российских атак.

реклама

По информации Ронцхаймера, ситуация на фронте, особенно в районе Авдеевки в Донбассе, крайне напряженная. Город, страдающий от интенсивных боевых действий в последние месяцы, является стратегическим пунктом недалеко от Донецка. Украинские генералы выразили потребность в усилении мобилизации и отправке большего числа солдат на фронт.

Ронцхаймер также указал на сложности с поддержанием обороны вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины. Российские войска, по его словам, осуществляют массированные атаки на 80 участках вдоль нескольких сотен километров фронта. В таких условиях украинским войскам становится все труднее удерживать свои позиции.

Кроме того, Ронцхаймер отметил, что украинским военным все труднее долгосрочно удерживать Авдеевку из-за продвижения российских сил в этом районе. Он подчеркнул, что каждый метр продвижения обходится дорого, украинская сторона сталкивается с серьезными трудностями в защите своих позиций из-за ограниченных ресурсов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ситуация на фронте для Украины становится все более сложной, и страна нуждается в дополнительных ресурсах для поддержания своего оборонного потенциала.