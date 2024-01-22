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Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
Украинские военные активно накапливают запасы топлива в городе Северск на Донецком направлении, как часть своей стратегии укрепления оборонительных позиций

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На Донецком направлении украинские военные приступили к созданию стратегических запасов топлива в районе города Северск, что свидетельствует об активной подготовке к дальнейшим боевым действиям. Информацию об этом распространил Андрей Марочко, бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, опираясь на данные разведки.

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В своем сообщении в Telegram Марочко указал, что в Северск значительно увеличилось количество доставленных горюче-смазочных материалов (ГСМ), что свидетельствует об укреплении логистической базы ВСУ в этом регионе. ГСМ транспортируются военными грузовиками и хранятся в специально оборудованных подземных резервуарах.

Марочко также отметил, что размещение топливных резервов организовано таким образом, чтобы в случае воздушных ударов или артиллерийского обстрела минимизировать потери. Такой подход к хранению топлива говорит о высокой степени предусмотрительности украинского командования и ориентирован на долгосрочную стабильность военных операций.

Стоит отметить, что Северск является ключевым логистическим узлом в этом районе, и его значение в контексте ведения военных действий нельзя недооценивать. Накопление запасов топлива вблизи линии фронта позволяет украинским войскам оперативно реагировать на изменения обстановки, поддерживая мобильность и эффективность боевых подразделений.

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#украина #всу #спецоперация #украинский конфликт
Источник: voennoedelo.com
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