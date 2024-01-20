Словакия лишена систем ПВО и истребителей после передачи их Украине, не получив ожидаемой компенсации. Теперь страна ищет способы восстановить свою оборону.

Словакия в попытке поддержать Украину оказала той важную военную помощь, но теперь столкнулась с недостатками в своей обороне. В прошлом году словацкое правительство передало Украине не только систему ПВО S-300, но и эскадрилью современных истребителей МиГ-29, а также артиллерию и другое военное оборудование.

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Однако сейчас Словакия оказалась практически без систем ПВО и военной авиации. Как заявил министр обороны Словакии Роберт Калинак, бывшее правительство не выполнило обещанные обязательства по компенсации в размере 700 миллионов евро за передачу истребителей МиГ-29 и системы ПВО S-300. Это ставит страну в неприятное положение с точки зрения ее обороны.

На данный момент Словакия ведет переговоры с израильской военной компанией и рассматривает возможность покупки новой системы ПВО стоимостью 1 миллиард евро. Также рассматривается вариант приобретения военного оборудования в Германии. Однако, как подчеркнул министр обороны, восстановление обороны потребует нескольких лет.

Смена правительства в Словакии в сентябре 2023 года привела к пересмотру политики в отношении Украины и остановке военных поставок. Премьер-министр Роберт Фицо, лидер партии Смерть, выразил опасения, что помощь Украине ослабляет словацкую армию и только продлевает конфликт, так как, по его мнению, Украине не удастся одержать победу в данной ситуации.

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Словакия стоит перед сложным выбором в вопросах обороны и внешней политики, и ей предстоит решить, каким образом восстановить свою оборону и обеспечить национальную безопасность.