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Северная Корея испытывает подводную систему, способную нести ядерное оружие
В ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи вооруженные силы Северной Кореи испытывают новую систему вооружения.

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19 января 2024 года стало известно о проведении Северной Кореей тестирования новой атомной подводной системы оружия, которая была обозначена как Haeil-5-23. Это важное событие, которое вызвало много волнений и обсуждений на мировой арене.

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Согласно информации, полученной из Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), данное тестирование было ответом на проведение недавних совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи. KCNA подчеркнуло, что такой шаг был предпринят в рамках стратегии Пхеньяна по предотвращению "безрассудной конфронтационной истерии", исходящей от Соединенных Штатов и их союзников.

Следует отметить, что Haeil-5-23 все еще находится в стадии разработки, но уже проявляет впечатляющий потенциал. Это вызывает интерес и тревогу в мировом сообществе.

Трехдневные военные учения, которые проходили у южнокорейского острова Чеджу, были масштабными и включали в себя участие атомного авианосца USS Carl Vinson и легкого авианосца USS Princeton ВМС США, а также нескольких кораблей ВМФ Японии и Южной Кореи. Это создало напряженную обстановку в регионе и подчеркнуло важность обеспечения мира и стабильности.

Северная Корея также выразила намерение продолжить усовершенствование своих подводных систем, использующих атомные технологии. Они видят это как средство эффективного сдерживания военных угроз со стороны США и их союзников.

Важно отметить, что ранее, весной 2023 года, Северная Корея уже проводила испытания атомной подводной беспилотной системы, способной незаметно перемещаться под водой и вызывать радиоактивное цунами. Эти события поднимают важные вопросы о безопасности и стабильности в регионе.

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Таким образом, заявление Северной Кореи стало еще одним поворотным моментом в международных отношениях, подчеркивая нарастающее напряжение и важность дипломатических усилий для обеспечения мира и безопасности в регионе.

#новости
Источник: de.rt.com
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