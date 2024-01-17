Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что должна быть красная линия, которую не следует пересекать в развитии искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что технология приносит пользу обществу.

Премьер-министр Китая Ли Цян высказал свою точку зрения о том, что в развитии искусственного интеллекта (ИИ) нужно установить некий "красный свет", который нельзя пересекать, чтобы гарантировать, что эта технология приносит пользу обществу.

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На мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Ли призвал к тому, чтобы разработка ИИ происходила под "хорошим контролем", и попросил страны работать вместе, избегая враждебных разделений.

Он пояснил: "ИИ должен двигаться в направлении, которое способствует прогрессу человечества. Поэтому мы должны установить определенные границы в его развитии, которые нельзя переступать".

Ли также подчеркнул, что ИИ должен быть доступен и полезен для большинства людей, а не только небольшой группы. Он подчеркнул важность сотрудничества между странами в этой области.

Эта тема обсуждается на мероприятиях Всемирного экономического форума, и о ней высказались лидеры технологических и финансовых компаний, включая главу Microsoft Сатью Наделлу и главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.





















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