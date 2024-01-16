Бернд Бауманн, представитель АфД, отстаивает понятие 'Ремиграции', объявленное нежелательным словом 2023 года, и утверждает, что оно имеет разумное объяснение.

Парламентский руководитель фракции АфД в бундестаге, Бернд Бауманн, заявил в Берлине, что оспариваемое понятие 'Ремиграции' следует отстаивать. Этот термин был объявлен лингвистами нежелательным словом 2023 года. Бауманн подчеркнул, что это "разумное слово".

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По словам Бауманна, АфД понимает 'Ремиграцию' как возвращение мигрантов с соблюдением принципов правового государства. Это касается, в частности, окончательно отклоненных заявителей на убежище и беженцев из стран, где больше нет войны. Он подчеркнул, что это не имеет ничего общего с "массовой депортацией".

Кроме того, Бауманн объявил, что фракция АфД в бундестаге проведет внутреннее обсуждение о недавно ставшей известной встрече радикальных правых в Потсдаме. В этой встрече участвовали также члены АфД и Мартин Зеллнер, выдающаяся фигура австрийского экстремистского движения "Идентитарное движение". Зеллнер представил там план 'Ремиграции'.

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Бауманн защитил участие депутатов АфД в этой встрече и отверг обвинения в тайности. Он обвинил СДП в том, что они ведут кампанию против АфД из-за страха и паники. Бауманн подчеркнул, что свободный депутат Gerrit Huy , принявший участие в этой встрече в Потсдаме, имеет право участвовать в любых мероприятиях и не совершал ничего противозаконного.