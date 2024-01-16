Ким Чон Ун объявил о планах внести поправку в конституцию своей страны, в которой Южная Корея будет признана "Врагом № 1"

Ким Чон Ун заявил о намерении внести поправку в конституцию своей страны, в которой Южная Корея будет признана "Врагом № 1". Это решение было принято в контексте его убеждения, что возможность воссоединения двух Корей уже несущественна.

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В случае вооруженного конфликта на корейском полуострове, новая версия конституции будет отражать вопросы "оккупации", "освобождения" и "воссоединения" Южной Кореи с Севером.

Лидер Нордкореи подчеркнул, что его страна не стремится к войне, но и не собирается избегать ее. Ким также предупредил, что в случае конфликта Южная Корея будет подвергнута разрушительным атакам, а Соединенные Штаты столкнутся с "невообразимым" поражением.

Северокорейский лидер обвинил южнокорейское правительство в стремлении к разрушению северокорейского режима и поглощению страны.

В ответ на приступ агрессии, Южная Корея провела военные учения, а президент страны, Юн Сук Ёль, осудил действия Кима и обещал реагировать на провокации в "вдвое большем масштабе". Также сообщается о закрытии трех организаций, занимавшихся усилиями по воссоединению двух Корей и развитию межкорейского туризма.

Аналитики предупреждают, что нордкорейское Министерство иностранных дел может принять контроль над отношениями с Южной Кореей и возможно, оправдать использование ядерного оружия в случае будущего конфликта. На фоне этих событий, ситуация на корейском полуострове оценивается как одна из самых опасных с момента начала войны в июне 1950 года.





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Некоторые наблюдатели, однако, считают, что изменения в конституции просто отражают текущую реальность и могут способствовать нормализации отношений между двумя Кореями.