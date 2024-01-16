Посвященных 80-летию освобождения страны в 1944 году. Продажа стартует 11 февраля 2024 года.

В преддверии 80-летия освобождения Франции от нацистской оккупации в 1944 году, страна готовится к выпуску уникальных коллекционных билетов номиналом 0 евро. Этот проект представляет собой не только дань уважения к историческому событию, но и интересный артефакт для коллекционеров.

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Билеты, ограниченные тиражом в 3000 экземпляров, каждый с уникальным номером от 000001 до 003000, будут иметь защитные элементы, характерные для настоящих банкнот, включая водяные знаки, голограммы и специальные чернила. Производством занимается компания Oberthur Fiduciaire, а продажи ведет Euro Banknote Memory.

Эти билеты являются частью более широкой коллекции, впервые появившейся в 2015 году и быстро завоевавшей популярность среди коллекционеров по всему миру. На данный момент существует около 2500 различных билетов номиналом 0 евро, выпущенных в разных странах.

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Продажа новых билетов начнется 11 февраля 2024 года в городе Иль (Лимож, 87) и будет проходить с 9:00 до 17:30. Этот проект не только отражает важность исторического момента, но и предлагает коллекционерам и историческим энтузиастам уникальную возможность владеть частью этой памятной даты.