Процессоры AMD следующего поколения Ryzen Zen 5 «Granite Ridge», поступают в массовое производство

AMD готовит к выпуску процессоры Ryzen следующего поколения под кодовым названием Granite Ridge, они будут работать на базе архитектуры Zen 5 и уже начали массовое производство.

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Это новое семейство процессоров AMD Ryzen представляет собой значительный шаг вперед, так как оно переходит на совершенно новую архитектуру Zen. Кодовое имя "Granite Ridge" обещает множество новых технологий, включая саму архитектуру Zen 5. Эти процессоры будут совместимы с настольной платформой AM5, включая уже существующие материнские платы серии 600. Официальная дорожная карта AMD уже намечает выпуск процессоров Ryzen следующего поколения на 2024 год, и, вероятно, первые модели появятся во второй половине 2024 года.

На данный момент известно немного о Zen 5 core architecture от AMD, но по официальной информации компании, эта архитектура обещает:

Повышенную производительность и эффективность

Переконструированный передний конвейер и более широкий выпуск

Интегрированные оптимизации для искусственного интеллекта и машинного обучения

Запуск новых процессоров Ryzen приходится на тот же период, когда Intel планирует выпустить свои настольные процессоры Arrow Lake-S на новом разъеме LGA 1851. Подобно архитектуре Zen 5 от AMD, Intel также добавляет в свои новые процессоры ускорители, специализированные для искусственного интеллекта. Таким образом, конкуренция между двумя производителями обещает быть жаркой. На данный момент AMD имеет преимущество, выпуская первые настольные ЦПУ с поддержкой NPU на рынок семейством APU Ryzen 8000G Desktop, который ожидается в конце этого месяца.

Согласно информации от инсайдера @Kepler_L2, семейство AMD Ryzen "Granite Ridge" находится в массовом производстве, и компания сама решит, когда они будут представлены - на следующей Computex в третьем квартале или позже, в четвертом квартале. В последнее время было много обновлений и оптимизаций в рамках архитектуры Zen 5, а также появилась утечка информации о предполагаемых образцах процессоров.

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Для тех, кто планирует создать систему на платформе AM5, важно знать, что процессоры Ryzen следующего поколения от AMD будут совместимы с этой платформой. Компания обязалась поддерживать разъем AM5 до 2025 года, и опыт на платформе AM4 показывает, что AMD активно поддерживает свои настольные платформы, обеспечивая долгосрочную совместимость. Архитектура Zen 5 также будет доступна в ноутбуках Ryzen следующего поколения под кодовым названием Strix Point, и ожидается, что они появятся в 2025 году.