Новая камера видеонаблюдения от Xiaomi с локальным хранилищем может работать автономно благодаря солнечной энергии и аккумулятору.

Xiaomi готовится запустить свой новейший продукт для умного дома - Солнечную Открытую Камеру для Безопасности BW400 Pro Set. Эта открытая камера для безопасности предлагает уникальное сочетание функций, включая локальное хранилище, солнечную энергию и аккумулятор с возможностью зарядки.

реклама

Солнечная Открытая Камера Xiaomi оснащена высоким разрешением 2.5K и 4МП камерой с широким углом обзора 132 градуса. Она обладает аппаратным HDR и ночным видением с инфракрасными лучами и четырьмя светодиодами, обеспечивая четкие и детальные съемки даже при низкой освещенности. Камера использует искусственный интеллект для автоматического распознавания людей, животных, автомобилей и посылок, улучшая ее возможности в области безопасности.

Одной из ключевых особенностей этой камеры является ее способность работать независимо от электросети. На вершине установлена небольшая солнечная панель и мощный аккумулятор на 10 000 мАч, что позволяет ей функционировать без необходимости постоянного электропитания.

Камера имеет класс защиты IP66 для использования на улице, что делает ее подходящей для различных погодных условий. Она также поддерживает двустороннюю аудиосвязь и интегрируется с популярными голосовыми ассистентами, такими как Amazon Alexa и Google Assistant, для голосового управления.

Кроме того, в комплект Солнечной Открытой Камеры Xiaomi BW400 Pro Set входит базовая станция для резервного хранения, которая поддерживает SD-карты памяти до 256 ГБ. Эта функция обеспечивает надежное локальное хранение видеозаписей.

Хотя мировая доступность и ценообразование для этого продукта пока не подтверждены, глобальное намерение Xiaomi запустить его говорит о том, что пользователи разных стран скоро смогут получить доступ к этому передовому решению для открытой безопасности. Следите за обновлениями о его выпуске в США и Европе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом Солнечная Открытая Камера Xiaomi предлагает комплексный и инновационный подход к обеспечению безопасности на улице, объединяя солнечную энергию, локальное хранилище и функции на основе искусственного интеллекта для повышения возможностей видеонаблюдения.