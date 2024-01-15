Google Play планирует разрешить больше игровых приложений на реальные деньги

Компания Google анонсировала планы по дальнейшему развитию азартных игровых приложений, позволяющих использовать реальные деньги (RMG) в экосистеме Android. Эти приложения разнообразны, включая в себя головоломки, азартные игры и тотализаторы, предоставляя пользователям возможность выиграть реальные средства.

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С начала 2021 года Google начала внедрять RMG-приложения в магазин Google Play в странах, где существует законодательная база для онлайн-гемблинга. После успешного запуска пилотной программы с приложениями Rummy и Daily Fantasy Sports в Индии, компания планирует внедрить расширенную поддержку RMG в июне 2024 года для пользователей в Индии, Мексике и Бразилии. После этого она намерена поэтапно расширить доступность в другие страны.

Это включает в себя игры, которые в настоящее время не подпадают под существующие лицензионные рамки. Однако Google строго соблюдает свои политики разработчиков, включая внедрение возрастных и географических ограничений, чтобы предотвратить участие несовершеннолетних и обеспечить соответствие законам разных стран.

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Помимо изменений в политике, Google также пересматривает свою модель оплаты для RMG-приложений, чтобы сделать ее более выгодной и удобной для разработчиков. Это позволит им более эффективно внедрять и поддерживать свои приложения в магазине Google Play, что способствует развитию азартных игр на платформе Android.