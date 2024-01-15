Турецкий производитель игровых компьютеров Monster Notebook готовится к выходу на американский рынок с двумя новыми моделями ноутбуков и отдельной видеокартой Intel Arc.

Турецкая компания Monster Notebook, специализирующаяся на производстве игровых компьютеров, объявила о своих планах по завоеванию рынка США. В рамках выставки CES компания представила два новых ноутбука и отдельную видеокарту Intel Arc, планируя запуск продаж в Соединенных Штатах в ближайшем будущем.

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Первая новинка - 14-дюймовый ноутбук Monster Huma H4, ориентированный на повышенную продуктивность. Он оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra 7 и интегрированной графикой Intel Arc. Второй ноутбук - 16-дюймовый Tulpar T6 V1.2, предназначенный для геймеров, работает на процессоре Intel Core i9-14900HX с 24 ядрами и оснащен мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4080.

Отдельно стоит отметить видеокарты на базе Intel Arc A770 и A750, поддерживающие кодирование видео AV1 и технологию Intel XeSS для улучшения качества изображения при высоких кадровых частотах. Интегрированный ИИ обещает упростить редактирование фото и видео.

Monster Notebook уже является ведущим брендом игровых ноутбуков в Турции и занимает значительную долю рынка в Германии. Компания также наладила работу поддержки в Лондоне и Дубае. Открытие офисов в Портленде, штат Орегон, позволит компании укрепить свои позиции на американском рынке и взаимодействовать с потенциальными клиентами в Северной Америке.

Особенностью Monster Notebook является акцент на качественное послепродажное обслуживание, включая "пожизненное" техническое обслуживание, что отличает компанию от конкурентов и укрепляет связь с клиентами.

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Во время CES компания также продемонстрировала свои продукты, в том числе новые модели ноутбуков и видеокарты, которые в скором времени появятся на американском рынке. Цены и точные даты запуска продуктов пока не объявлены, но ожидается, что они будут конкурировать с уже установленными брендами в США.