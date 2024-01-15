Швеция планирует построить две новые подводные лодки для укрепления своего военного присутствия в Остзее и повышения своих оборонных возможностей в условиях усиленной военной активности в регионе.

В свете усилившегося военного присутствия в Остзее, Швеция объявила о своих планах построить две новые подводные лодки, Blekinge и Skåne, предназначенные для улучшения оборонных способностей страны и мониторинга действий России в регионе. Эти новые подводные лодки являются частью стратегии Швеции по укреплению своего военно-морского флота и усилению безопасности в Остзее, особенно в условиях геополитической напряженности.

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Строительство лодок, начатое около десяти лет назад, ожидается к завершению в 2027 и 2028 годах. Эти подводные лодки будут оборудованы передовыми технологиями и вооружением, что делает их подходящими для сложных условий Остзея с его переменным соленым содержанием и ограниченной глубиной.

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Решение Швеции о строительстве новых подводных лодок также отражает общую тенденцию усиления военных морских сил в регионе, где другие страны, включая Норвегию, Нидерланды и, возможно, Данию, также принимают меры по модернизации своих подводных флотов. Эти шагинаправлены на обеспечение безопасности и стабильности в Остзее, который является стратегически важным регионом с интенсивным морским трафиком и важными морскими путями.