Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала заявление по поводу недавнего взлома ее учетной записи X, посредством которого неизвестный агент опубликовал ложное объявление об одобрении биткойн-ETF.

Гари Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выступил с заявлением относительно серьезного инцидента - взлома аккаунта X, который привел к размещению ложной информации об одобрении биткоин ETF. В своем заявлении Генслер подчеркнул, что агентство SEC в настоящее время активно анализирует последствия этого инцидента для самой комиссии, инвесторов и финансовых рынков.

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Интересно, что в заявлении не упоминается вопрос о внедрении многофакторной аутентификации, которая могла бы предотвратить подобные атаки. Этот инцидент напоминает атаки SIM-свопинга, при которых злоумышленники получают доступ к аккаунту, управляя номером телефона, связанным с ним.

Кроме того, Гари Генслер отметил, что SEC сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы провести более детальное расследование этого инцидента. Это позволяет надеяться, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности.

Этот инцидент также вызывает серьезные вопросы о безопасности аккаунтов SEC в социальных медиа и подчеркивает важность защиты информации и данных в цифровом мире.





















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