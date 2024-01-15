Google Assistant теряет функции, поскольку компания проводит новые увольнения

Компания Google объявила о предстоящем удалении некоторых "малоиспользуемых" функций своего голосового помощника Google Assistant. Это решение последовало вскоре после сообщений в СМИ о массовых увольнениях сотрудников, работающих над разработкой этого программного обеспечения.

реклама

Среди удаляемых функций Google Assistant - доступ к кулинарным рецептам, установка музыкальных будильников и прочие. В общей сложности список удаляемых функций включает 17 пунктов, в том числе проигрывание аудиокниг в Google Play Books, отправку голосовых сообщений и перенос событий в календаре Google, хотя создание новых событий все еще возможно.

Компания объясняет эти изменения стремлением "сосредоточиться на тех опытах, которые вы цените, и инвестировать в базовые технологии, чтобы сделать их еще лучше". Начиная с 26 января, пользователи столкнутся с удалением этих функций.

Кроме того, Google вносит изменения в кнопку микрофона в приложении Google, переключая фокус с функций Google Assistant на голосовой поиск. Это означает, что теперь нельзя будет использовать микрофон для выполнения действий типа "включить свет" или "отправить сообщение". Теперь микрофон будет активировать Голосовой поиск вместо Помощника Google.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается увольнений, Google подтвердил PCMag сокращение нескольких сотен рабочих мест в команде голосового помощника. Однако увольнения затронули не только этот отдел. Также сообщается о сокращениях в командах, занимающихся продуктами знаний и информации, а также в центральной инженерной команде Google. Помимо этого, компания уменьшает количество сотрудников в подразделении устройств и услуг, большинство сокращений касается проектов дополненной реальности Google.