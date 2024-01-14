В Давосе началось четвертое собрание по украинскому мирному плану, известному как "Формула мира". Конференция проводится на уровне национальных советников по безопасности и, по информации агентства Keystone-SDA, возможно, будет последней

В четвертый раз состоялась конференция по украинскому плану "Формула мира", на этот раз на уровне национальных советников по безопасности, в Давосе. Согласно сообщению агентства Keystone-SDA, это, возможно, последняя конференция по данному вопросу.

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Конференция началась в воскресенье, 14 января, с участием советников по безопасности лидеров 81 стран и представителей международных организаций. Представители России и Китая отсутствуют на этом собрании, но ранее китайские чиновники участвовали в подобных дискуссиях.

Целью конференции является обсуждение украинского мирного плана, известного как "Формула мира", предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако ожидания от этой конференции, согласно Keystone-SDA, ограничены, и позиция России в этом плане не представлена.

Лидеры стран, таких как Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Бразилия, объявили о своей нейтральности в данном вопросе, и изменить их позицию на этой конференции представляется маловероятным. Киев надеется использовать эту конференцию для международной поддержки и давления на Москву.

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Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, утверждает, что Запад пытается использовать конференцию в Давосе для привлечения стран Глобального Юга и Востока к стороне Украины с использованием "обмана и угроз".