MSI представила новую серию магнитных вентиляторов MPG EZ120 ARGB, которые можно соединять в цепочку.

MSI объявила о своем новом продукте - магнитных вентиляторах MPG EZ120 ARGB, предназначенных для компьютерных систем. Эти вентиляторы можно соединять в цепочку (Daisy-Chain), что упрощает их монтаж и подключение к системе. Такой подход позволяет избежать необходимости использования отдельных PWM- и ARGB-кабелей для каждого вентилятора.

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MPG EZ120 ARGB совместимы только с самыми новыми материнскими платами MSI. Они станут частью проекта Zero, цель которого - минимизировать видимость кабелей внутри ПК. Новые вентиляторы MSI будут доступны в размере 120 мм и в двух цветах - белом и черном, каждый из них оснащен 33 адресуемыми светодиодами.

В системе можно соединить до 18 вентиляторов через один хаб, который получает ARGB- и PWM-сигналы от материнской платы через два кабеля. Еще одной опцией подключения является использование специального 7-пинового разъема на самых новых материнских платах MSI, что позволяет экономить на использовании кабелей.

Вентиляторы MSI оснащены магнитами в рамке, благодаря чему их можно легко соединять друг с другом. Электрическое соединение осуществляется через две отдельные мостовые конструкции для ARGB- и для питания/PWM-сигнала. При первом тестировании на CES было замечено, что система крепления магнитных мостов может быть несколько хлопотной из-за возможности неправильной полярности магнитов.

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MSI пока не объявила официальную дату начала продаж и цену на новые вентиляторы MPG EZ120 ARGB и необходимый для их работы хаб.