Samsung анонсировала новый лаунспикер Music Frame на CES 2024. Устройство выполнено в стиле рамки для картин, что позволяет ему гармонично вписываться в интерьер. Оно обладает высококачественным звуком и совместимо с другими устройствами Samsung через технологию SmartThings.

На выставке CES 2024 Samsung представила новый продукт - Music Frame. Это необычный лаунспикер, выполненный в виде рамки для картин. Этот гаджет призван стать альтернативой популярному Ikea Symfonisk. Music Frame разработан для того, чтобы гармонично вписаться в интерьер жилья.

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В отличие от телевизора "The Frame" от Samsung, Music Frame не является дисплеем. Он представляет собой раму с возможностью замены передней части. Таким образом, пользователи могут выбирать изображение для своего лаунспикера. Несмотря на свой стильный вид, устройство все же требует подключения к источнику питания.

Music Frame можно вешать на стену или ставить на стойку. Устройство оснащено двумя высокочастотными динамиками, двумя низкочастотными и двумя среднечастотными. Оно также поддерживает технологию SmartThings для интеграции с другими устройствами Samsung. Это позволяет создавать многоканальные аудиосистемы, сочетая Music Frame с телевизорами и саундбарами Samsung.

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Пока Samsung не раскрыла цену и точную дату начала продаж Music Frame. Но учитывая функционал и стиль, стоимость устройства может быть выше, чем у конкурентов.