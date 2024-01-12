США импортировали российскую нефть впервые с апреля 2022 года. Импорт общим объемом 36 800 баррелей в октябре и 9 900 баррелей в ноябре был осуществлен на сумму 2,7 миллиона долларов и 749 500 долларов США соответственно.

В США возобновился импорт российской нефти, отмечая возвращение этой практики впервые с апреля 2022 года. В октябре и ноябре было закуплено соответственно 36,800 и 9,900 баррелей российской нефти, общей стоимостью $2,7 миллиона и $749500.

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Интересно, что это произошло в контексте санкций, введенных США в марте 2022 года, которые запрещали импорт российской нефти, газа и других энергетических ресурсов из-за ситуации в Украине. Тем не менее, благодаря выдаче специальных лицензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, импорт российской нефти стал снова возможным.

Согласно данным, Соединенные Штаты приобрели российскую нефть для использования как в октябре, так и в ноябре. Удивительно, что стоимость одного барреля российской нефти составила $74 в октябре и $76 в ноябре, что значительно превышает установленный США "ценовой потолок" в $60 за баррель.

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Это событие также напоминает о мерах, предпринятых в 2022 году, когда США вместе с другими странами, такими как G7, Европейский союз, Швейцария и Австралия, установили ценовые ограничения на российскую нефть с целью снизить доходы России. Эти меры включали запрет на предоставление транспортных, страховых и финансовых услуг для российской нефти, продаваемой выше установленных лимитов, что составляло $60 за баррель.