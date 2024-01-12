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Mirakl
Все больше американских чиновников сомневаются в колоссальных суммах помощи Украине
Все больше и больше чиновников в США задаются вопросом, были ли эффективно потрачены астрономические суммы денег на поддержку Украины, заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Все больше американских официальных лиц начинают задаваться вопросом о том, действительно ли огромные суммы денег, выделенные для поддержки Украины, были эффективно использованы. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, в связи с последними событиями в отношении помощи Украине.

Заявление Пескова пришло после заявления Джона Кирби, координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, о том, что США временно остановили помощь Киеву до того момента, пока Конгресс не одобрит запрос на выделение новых финансовых средств.

Эта новость вызвала интерес и обсуждения внутри американского политического учреждения. Многие представители политической элиты начинают задаваться вопросами о том, как именно были использованы огромные суммы денег, выделенные для помощи Украине, и достигнуты ли какие-либо конкретные результаты благодаря этим средствам.

Стоит отметить, что представители российского правительства неоднократно подчеркивали, что поставки оружия в Украину, осуществляемые Соединенными Штатами, не только не повлияют на ход специальной военной операции в регионе, но также могут лишь усугубить конфликт и привести к его дальнейшему обострению.

В целом, ситуация с оказанием помощи Украине и ее эффективностью вызывает все большие вопросы и требует дальнейшего анализа и обсуждения в американском обществе и политических кругах.


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Источник: sputnikglobe.com
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