Габриэль Атталь, новый премьер-министр Франции, назначил своего партнера Стефана Сежурне министром иностранных дел, что вызвало обсуждение в общественности и среди политических кругов.

В четверг, новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о назначении 38-летнего Стефана Сежурне на пост министра иностранных дел страны. Это решение вызвало обсуждения, поскольку Атталь и Сежурне были или остаются в гомосексуальных отношениях.

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Габриэль Атталь, который во вторник был назначен новым главой французского правительства, в четверг вечером раскрыл планы по реформированию своего кабинета. Особое внимание привлекло его решение назначить своего давнего партнера, 38-летнего Стефана Сежурне, на должность главы МИД. Атталь, который является самым молодым премьер-министром Французской Республики в истории и открыто заявляет о своей гомосексуальности, сделал сенсационное назначение.

Атталь и Сежурне официально зарегистрировали свои отношения в 2017 году и получили церковное благословение. Согласно данным телеканала actu, политики в настоящее время разошлись в личной жизни.

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Сежурне начал свою политическую карьеру, как и Атталь, в Социалистической партии, а в 2014 году стал советником Эммануэля Макрона в министерстве экономики. С тех пор он считается одним из ближайших доверенных лиц действующего президента Франции. С 2019 года он является членом Европейского парламента.