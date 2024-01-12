США и Британия возобновили воздушные удары в Йемене, целясь в объекты Хуси, в ответ на угрозы морскому судоходству в Красном море. Иран осудил эти действия, а Саудовская Аравия дистанцировалась от операции.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания возобновили воздушные удары по Йемену в пятницу, целясь в милитарные объекты, связанные с движением Хуси. Это действие стало ответом на недавние нападения Хуси на морское судоходство в Красном море. По сообщениям, участие в операции приняли также Нидерланды, Канада и Бахрейн.

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По заявлениям Белого дома, США использовали более 100 высокоточных ракет для поражения около 60 целей в регионе. Это решение было описано как "прямой ответ на беспрецедентные атаки Хуси на международное судоходство". Представители Хуси уже объявили о планах мести за воздушные удары.

В ответ на эти действия, Иран осудил атаки США и Великобритании, призвав к срочному созыву Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации. Кроме того, сообщается о каперском захвате танкера, связанного с конфликтом между США и Ираном, с последующим изменением его курса в сторону Ирана.

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Саудовская Аравия, предыдущий лидер коалиции в Йемене, официально отделилась от этой операции. Это действие королевства связывают с попыткой наладить отношения с Ираном и стремлением к прекращению конфликта в Йемене.