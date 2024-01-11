Компания Asus представила на выставке CES 2024 большое количество дисплеев. Среди них — Asus AirVision M1. Это очки с технологией дисплея Micro OLED , которые могут отображать контент только при подключении к компьютеру или телефону.

На выставке CES 2024 компания Asus поразила мир своим инновационным продуктом - Asus AirVision M1. Эти умные очки-дисплеи не похожи на то, что вы видели раньше, и они готовы перевернуть представление о виртуальной реальности.

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Возможно, на первый взгляд, вы подумаете, что Asus AirVision M1 конкурируют с другими умными очками, но они идут своим путем. Вместо смешанной реальности, эти очки-дисплеи оснащены технологией FHD Micro OLED и могут быть подключены к компьютеру или смартфону. При этом они создают множество виртуальных экранов, предоставляя пользователям невероятные возможности в ограниченном пространстве.

Asus AirVision M1 поражают своим 1080p разрешением и широким углом обзора в 57 градусов, предлагая великолепное качество изображения. Звучание не оставляет желать лучшего благодаря встроенным динамикам, а подключение осуществляется через USB Type-C с поддержкой DisplayPort.

Что делает эти умные очки-дисплеи настолько уникальными? Это встроенная сенсорная панель, позволяющая настраивать виртуальные экраны, выбирать соотношение сторон (32:9, 21:9 или 16:9) и регулировать яркость. Кроме того, есть режим 3D, добавляющий захватывающий элемент виртуальному опыту.

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Цена и дата выпуска AirVision M1 остаются тайной, но они обещают предоставить потрясающие возможности виртуального мира по доступной цене. Asus AirVision M1 готовы перевести виртуальную реальность на новый уровень, предлагая выдающееся качество изображения и удобство использования.