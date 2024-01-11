Украина ужесточает меры мобилизации, включая призыв людей с ограниченными возможностями. Это вызывает обсуждение в социальных сетях и приводит к поиску способов избежать призыва, в том числе через покупку масок и взятки.

В Украине наблюдается усиление мобилизационных усилий. Согласно сообщениям TASS и Frankfurter Allgemeines Zeitung (FAZ), правительство страны начало призывать на военную службу даже лиц с ограниченными возможностями. Это происходит на фоне усталости и истощения украинских войск, ведущих боевые действия с февраля 2022 года.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров в телевизионном интервью заявил о необходимости понимания обществом способов возвращения контроля над страной. В этом контексте планируется снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет, что затронет более 400 000 мужчин. Те, кто были признаны непригодными к службе, подлежат повторной медицинской комиссии.

В социальных сетях, особенно в Telegram, жители Украины активно обсуждают мобилизационные меры. По информации FAZ, рекрутеры проверяют общественные места, включая стройплощадки, метро, бары и магазины, в поисках призывников. Отмечаются случаи незаконных призывов, применения насилия и конфискации паспортов.

Многие украинцы, не желающие участвовать в военных действиях, стремятся найти способы избежать призыва, включая покупку масок, имитирующих внешность пожилых людей.

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По информации Президента Украины Владимира Зеленского, существует проблема уклонения от призыва через взятки и эмиграцию. Он указывал, что за освобождение от военной службы платили от 3 000 до 15 000 долларов.