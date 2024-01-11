Германия предлагает Армении финансовую и техническую поддержку в обмен на ускорение вывода российских войск и прекращение сотрудничества с Россией. Армения в последнее время усиливает связи с Западом, в то время как Россия утверждает, что их дружественные отношения не окончены.

Согласно последним сообщениям TASS, Германия предложила Армении финансовую и техническую помощь в обмен на ослабление связей с Россией, включая вывод российских пограничных войск. Анонимный источник утверждает, что Берлин стимулирует армянское правительство предпринять шаги, направленные против Москвы, и поддержать усилия Еревана по ограничению миграции из Карабаха в Европейский Союз.

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Эта информация выходит на фоне недавних комментариев российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что Армения пытается заменить свои обязательства перед Москвой на нечеткие обещания со стороны Запада. Лавров упомянул, что Ереван стремится свалить на Россию ответственность за различные проблемы, включая потерю контроля над Карабахом.

При этом отношения между Арменией и Западом, особенно с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, усилились за последние месяцы. Армения выразила недовольство по поводу того, как Россия поддерживала ее в конфликте за Нагорный Карабах, что привело к поиску новых международных партнеров.

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Несмотря на эти разногласия, в Кремле подчеркивают продолжение дружественных отношений с Арменией. Официальные лица заявляют, что Россия всегда видела Армению как независимую и суверенную страну и намерена продолжить укреплять двусторонние связи.