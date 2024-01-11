Президент Владимир Путин впервые посетил Чукотский полуостров, где провел стратегические переговоры и осмотрел инновационный тепличный комплекс.

Президент России Владимир Путин в среду впервые посетил Чукотский автономный округ, который граничит с Аляской. Этот визит стал его первой региональной поездкой в 2024 году. При морозных температурах около минус 30 градусов Цельсия Путина на аэродроме Анадырь встретили специальные вездеходы.

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Во время визита Путин встретился с местным правительством и осмотрел инновационный комплекс теплиц семьи Макатровых, который успешно выращивает овощи и цветы, несмотря на суровый климат. Владелица, Наталья Макатрова, подчеркнула эффективность теплицы, позволяющей ежегодно производить 43 тонны овощей с ожидаемым увеличением до 79 тонн после расширения теплицы.

Путин подчеркнул стратегическое значение Чукотского полуострова, не только как самого восточного региона России, но и из-за его богатых природных ресурсов и роли в вопросах безопасности из-за близости к США. Также он указал на значение Северного морского пути как торгового маршрута.

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Этот визит продолжает традицию, установленную Дмитрием Медведевым, который в качестве единственного российского президента до Путина посетил отдаленный регион в 2008 году.