Российское правительство увеличивает финансирование сельского хозяйства в 2024 году, акцентируя внимание на поддержке мелких фермеров и начинающих предпринимателей, а также на развитии аграрного сектора страны

Российское правительство объявило об увеличении финансирования сельского хозяйства в 2024 году до 8 млрд рублей. В рамках этой инициативы особое внимание будет уделено поддержке мелких фермерских хозяйств и начинающих предпринимателей в аграрной сфере. Россия, которая уже является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, продолжает усилия по укреплению своего аграрного сектора, особенно после введения западных санкций в 2014 году.

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Эти меры направлены на стимулирование самообеспечения и улучшение экономической эффективности российского сельского хозяйства. Особое внимание уделяется поддержке частных фермеров и молодых предпринимателей. Правительство также активно продвигает программу "Дальневосточный гектар", предоставляя землю бесплатно в определенных регионах при условии развития на ней сельскохозяйственных проектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что средства будут использоваться, в том числе, на приобретение саженцев ягод и молодняка скота. Также будут поддерживаться сельскохозяйственные кооперативы, занимающиеся закупкой, хранением, переработкой и продажей сельскохозяйственной продукции. Для кооперативов в Сибири размер возмещения затрат на покупку машин и оборудования был увеличен с 50 до 60 процентов.

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Эти меры поддержки призваны способствовать созданию новых предприятий и обеспечению населения качественными отечественными продуктами питания. В России с 2016 года запрещено выращивание генетически модифицированных продуктов питания.