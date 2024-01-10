Официальный аккаунт SEC был взломан, в результате чего было ложно объявлено об одобрении ETF на спотовый Биткоин.

Сегодня мир инвесторов был потрясен важным событием, которое повлияло на решение о создании ETF на спотовый Биткоин. Официальный аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был взломан, и взломщики опубликовали ложное заявление об одобрении ETF на спотовый Биткоин.

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Несанкционированное заявление было быстро распространено в новостных и социальных сетях, вызвав кратковременное возбуждение на рынке криптовалют. Однако вскоре после этого председатель SEC, Гэри Генслер, вынужден был опровергнуть данное заявление и подчеркнуть, что никакого одобрения ETF на спотовый Биткоин не было выдано.

Расследование SEC установило, что взлом аккаунта произошел из-за отсутствия двухфакторной аутентификации, что стало серьезным недоразумением в обеспечении безопасности. Инцидент вызвал сомнения и беспокойство среди инвесторов и аналитиков, которые рассчитывали на скорое одобрение ETF на спотовый Биткоин.

Интересно, что перед инцидентом Гэри Генслер, известный своим скептицизмом по отношению к криптовалютам, предостерегал инвесторов от рисков этого рынка. И, вероятно, инцидент с взломом лишь укрепит его позицию.

Перед инцидентом аналитики считали, что одобрение ETF на спотовый Биткоин было почти решено. Теперь после инцидента им придется пересмотреть свои ожидания и учесть его влияние на решение SEC.

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Однако, следует отметить, что данный инцидент не изменяет факта того, что криптовалютное сообщество ожидает одобрения ETF на спотовый Биткоин в ближайшем будущем. Этот инцидент, хоть и создал временные неопределенности, не меняет общего тренда криптовалютной индустрии.