Google и Samsung сотрудничают для переименования сервиса обмена файлами Nearby Share в Quick Share

На CES было объявлено о сотрудничестве Google и Samsung, результатом которого станет замена сервиса обмена файлами Nearby Share на Quick Share. Это решение призвано усовершенствовать и упростить процесс обмена данными между устройствами.

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Новое название, Quick Share, не внесет изменений в основную функциональность сервиса. Google подчеркивает, что главная цель - улучшить взаимодействие пользователя с сервисом, сохраняя прежнюю эффективность обмена данными.

Планы Google включают сотрудничество с ведущими производителями ПК, такими как LG, для интеграции Quick Share в современные Windows-ПК. Система позволит пользователям легко находить доступные устройства для обмена файлами, обеспечивая при этом сохранение приватности и контроля доступа.

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Запуск Quick Share на устройствах, ранее поддерживающих Nearby Share, ожидается к концу февраля текущего года, сопровождаясь обновлением логотипа сервиса.