Samsung готовит к выпуску свой новый флагман Galaxy S24, который обещает улучшенную чувствительность сенсорного экрана на 10%.

За неделю до официального анонса Galaxy S24 от Samsung, последние новости обещают улучшения в новом флагмане. Главный акцент - повышение чувствительности экрана на 10%, что обещает более плавное и быстрое взаимодействие.

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Улучшенная чувствительность экрана - это не единственное новшество в Galaxy S24. Помимо этого, ожидаются и другие усовершенствования, как внутренние, так и внешние. Эти изменения должны сделать использование телефона более комфортным с первого включения.

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Официальный анонс серии Galaxy S24 запланирован на 17 января. Дополнительная информация о новых функциях и характеристиках устройства станет доступной ближе к дате выпуска.